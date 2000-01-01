10.11 16:31 MIGnews.com

ЦАХАЛ продолжает охранять фермеров в анклаве Цофар

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Несмотря на окончание срока аренды, ЦАХАЛ заявляют, что все еще охраняют фермеров в анклаве Цофар.Израильские силы обороны заявляют, что продолжают обеспечивать безопасность фермеров в анклаве Цофар на границе с Иорданией, несмотря на истечение срока действия договора аренды, предоставляющего израильтянам доступ к земле."В продолжение обсуждения дипломатических договоренностей в анклаве Цофар силы безопасности защищают этот район и работают вместе с сообществом", - говорится в заявлении ЦАХАЛа."Работа фермеров в анклаве по-прежнему зависит от соглашений и координации", - добавляется в заявлении.