10.11 15:51 MIGnews.com

Депутат призвал к экстренной встрече по Цофар и Нахараим

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Депутат от "Кахоль Лаван" Цви Хаузер подал запрос в Кнессет о проведении экстренного совещания по вопросу возвращения двух пограничных анклавов, арендованных Израилем у Иордании, Цофар и Нахараим."Нечто непостижимое происходит здесь под наблюдением "так называемого правого правительства", - говорит Хаузер в своем видеообращении. "Этот день, когда Израиль покидает Нахараим и Цофар, запомнится как пятно в истории этого правительства".Хаузер, бывший министр кабинета при Нетаниягу и член фракции "Кахоль Лаван", обвинил правительство в том, что оно не боролось достаточно для сохранения доступа к землям."Стратегические интересы Израиля рассеиваются на наших глазах", - сказал он. "Даже фермеры, которые работают на земле ... никто не говорил с ними". Моше Яалон также прокомментировал ситуацию вокруг территорий, написав в Твиттере, что эта ситуация является "низкой точкой" в израильско-иорданских отношениях.