Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Депутат призвал к экстренной встрече по Цофар и Нахараим | Фото:10.11 15:51   MIGnews.com

Депутат призвал к экстренной встрече по Цофар и Нахараим

Депутат от "Кахоль Лаван" Цви Хаузер подал запрос в Кнессет о проведении экстренного совещания по вопросу возвращения двух пограничных анклавов, арендованных Израилем у Иордании, Цофар и Нахараим.

"Нечто непостижимое происходит здесь под наблюдением "так называемого правого правительства", - говорит Хаузер в своем видеообращении. "Этот день, когда Израиль покидает Нахараим и Цофар, запомнится как пятно в истории этого правительства".

Хаузер, бывший министр кабинета при Нетаниягу и член фракции "Кахоль Лаван", обвинил правительство в том, что оно не боролось достаточно для сохранения доступа к землям.

"Стратегические интересы Израиля рассеиваются на наших глазах", - сказал он. "Даже фермеры, которые работают на земле ... никто не говорил с ними". Моше Яалон также прокомментировал ситуацию вокруг территорий, написав в Твиттере, что эта ситуация является "низкой точкой" в израильско-иорданских отношениях.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:31
ЦАХАЛ продолжает охранять фермеров в анклаве Цофар
16:11
Профессор СПБГУ убил свою студентку и расчленил её труп
16:09
Стоун повторила знаменитую сцену из "Основного инстинкта"  
15:48
В Румынии стартовали выборы президента
15:34
В аварии на шоссе 9 погиб мужчина
15:33
Россия и Египет провели военные учения
15:10
Русские планировали разбомбить дворец Эрдогана
15:08
Король Иордании объявил о суверенитете над Цофар и Нахараим
14:55
Ури Ариэль ушел в отставку
14:40
Нетаниягу: мирные отношения с арабскими странами - неизбежны
14:18
Рухани похвастался новым нефтяным месторождением
13:52
Ашкенази атакован в Ашкелоне: сговорился с арабами!  
13:38
Суд поставит точку в вопросе экстрадиции российского хакера
13:17
Нетаниягу: Либерман координирует действия с Арабским Списком
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus