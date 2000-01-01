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Король Иордании объявил о суверенитете над Цофар и Нахараим | Фото:10.11 15:08   MIGnews.com

Король Иордании объявил о суверенитете над Цофар и Нахараим

Король Иордании в воскресенье, 10 ноября, объявил о "полном суверенитете" своего королевства над двумя территориями Цофар и Нахараим, арендуемыми Израилем. Тем не менее, израильские фермеры будут продолжать получать доступ к земле в ближайшие несколько месяцев.

Король Абдалла II сказал в воскресенье в своем выступлении перед новым правительством, что Иордания положит конец "аннексии двух областей и наложит наш полный суверенитет на каждый их дюйм". Его слова встретили аплодисментами.

Иорданское телевидение также транслировало видео поднятия иорданского флага над одним из анклавов, популярного места у Галилейского моря, известного на иврите как "остров мира". Официальная церемония в Иордании, посвященная окончанию сделки, должна состояться уже в понедельник.

Несмотря на это, в воскресенье, по словам местного чиновника, израильские фермеры продолжали обрабатывать землю в анклаве. "Фермеры пришли, чтобы работать сегодня, как обычно", - заявил в воскресенье пресс-секретарь регионального совета.




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