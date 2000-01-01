10.11 14:11 MIGnews.com

"Беннет опасен для безопасности Израиля"

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Депутат Кнессета от партии Демократический Лагерь, бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа Яир Голан дал интервью радио 103FM.Голана спросили “будет ли он спать спокойно после известия о назначении Нафтали Беннета на пост министра обороны”.Голан ответил: “Нет спать спокойно я не смогу. Беннет - не тот человек. "Я - не тот, кто идет по его дороге, я думаю, что он опасен. Я не поддерживаю этого назначения".Голану указали на то, что существует разница между взглядом на мир того или иного человека и его управленческими способностями. Беннет считался неплохим министром экономики и министром просвещения.На это Голан сказал: “Я не говорю, что это - незаконное назначение. Мне позволено не идентифицировать себя с той идеологией, которую он олицетворяет. Это правительство, главным образом, занимается иранской угрозой, и не занимается палестинцами. Это может привести к кризису, цену за который заплатят все граждане Израиля. Я не стремлюсь списать со счета Беннета как человеческое существо. Но я не знаю, как тут ставить оценки. Идеологически, я полагаю, что он опасен для безопасности Израиля”.На вопрос: “Вы были заместителем начальника Генштаба и вы считаете Беннета опасным для безопасности Государства Израиль. Объясните, почему?” Голан ответил: “В общем, если не говорить о специфических ситуациях, те кто демонстрирует большую агрессивность и стремятся к столкновению с врагом - это профессиональный военный эшелон, а те, кто должен их сдерживать, те кто должен сказать: “Нет-нет детки, есть другие соображения, есть сверхдержавы, есть внешняя политика, есть экономика, есть легитимация внутренняя и внешняя” - это политический эшелон. Так должно управляться нормальное и здоровое государство. Тот факт, что в Израиле все наоборот, свидетельствует о нездоровом состоянии и военной арены, и политической. Это - опасно”.На уточняющий вопрос “Так и с армией не все в порядке?” Голан ответил: “Я думаю, есть провалы и среди профессиональных военных. Но более важно - ответственность политического эшелона в том, чтобы навести порядок в этой системе, превратить ее в нормальную армию”.