"Беннет опасен для безопасности Израиля"

Депутат Кнессета от партии Демократический Лагерь, бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа Яир Голан дал интервью радио 103FM.
Голана спросили “будет ли он спать спокойно после известия о назначении Нафтали Беннета на пост министра обороны”.
Голан ответил: “Нет спать спокойно я не смогу. Беннет - не тот человек. "Я - не тот, кто идет по его дороге, я думаю, что он опасен. Я не поддерживаю этого назначения".
Голану указали на то, что существует разница между взглядом на мир того или иного человека и его управленческими способностями. Беннет считался неплохим министром экономики и министром просвещения.
На это Голан сказал: “Я не говорю, что это - незаконное назначение. Мне позволено не идентифицировать себя с той идеологией, которую он олицетворяет. Это правительство, главным образом, занимается иранской угрозой, и не занимается палестинцами. Это может привести к кризису, цену за который заплатят все граждане Израиля. Я не стремлюсь списать со счета Беннета как человеческое существо. Но я не знаю, как тут ставить оценки. Идеологически, я полагаю, что он опасен для безопасности Израиля”.
На вопрос: “Вы были заместителем начальника Генштаба и вы считаете Беннета опасным для безопасности Государства Израиль. Объясните, почему?” Голан ответил: “В общем, если не говорить о специфических ситуациях, те кто демонстрирует большую агрессивность и стремятся к столкновению с врагом - это профессиональный военный эшелон, а те, кто должен их сдерживать, те кто должен сказать: “Нет-нет детки, есть другие соображения, есть сверхдержавы, есть внешняя политика, есть экономика, есть легитимация внутренняя и внешняя” - это политический эшелон. Так должно управляться нормальное и здоровое государство. Тот факт, что в Израиле все наоборот, свидетельствует о нездоровом состоянии и военной арены, и политической. Это - опасно”.
На уточняющий вопрос “Так и с армией не все в порядке?” Голан ответил: “Я думаю, есть провалы и среди профессиональных военных. Но более важно - ответственность политического эшелона в том, чтобы навести порядок в этой системе, превратить ее в нормальную армию”.