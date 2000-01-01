10.11 14:40 MIGnews.com

Нетаниягу: мирные отношения с арабскими странами - неизбежны

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил на открытии заседания правительства, что 10 ноября будет принято решение об участии Израиля в Ехро 2020 в Дубае."Сегодня мы отмечаем 24-ю годовщину убийства премьер-министра и министра обороны Ицхака Рабина. Это убийство – незаживающая рана для нашего народа и нашего государства. Во второй половине дня я буду подробно говорить об этом на церемониях памяти Ицхака Рабина на горе Герцля и в Кнессете. На этом заседании я представлю назначение Нафтали Беннета на пост министра обороны. Желаю ему успеха", – цитирует слова премьер-министра канцелярия.Он поблагодарил Ури Ариэля, сообщившего об уходе с поста министра сельского хозяйства, "за его самоотверженную, замечательную, многолетнюю службу в правительстве и Кнессете на благо Государства Израиль"."Сегодня мы примем решение об участии Израиля в Expo 2020 в Дубае. Это отражает продолжение прогресса в процессе нормализации отношений с арабскими государствами. Наши отношения как минимум с полудюжиной арабских стран укрепляются, благодаря нашей политике, сочетающей мощь, общие интересы и правильный поэтапный подход в продвижении к нормализации, что в конечном итоге приведёт к мирным отношениям. Это займёт время, но это случится", – резюмировал он.