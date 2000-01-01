Суд поставит точку в вопросе экстрадиции российского хакера
Верховный суд Израиля отклонил прошение российского хакера Алексея Буркова не экстрадировать его в США.
Таким образом, было принято окончательное решение относительно россиянина, передает The Jerusalem Post.
На прошлой неделе после семьи израильтянки Наамы Иссахар, которую приговорили к 7,5 годам лишения свободы в России, хакер подал ходатайство о блокировке экстрадиции в США. Однако позже семья Наамы отозвала документ, отметив, что девушка не станет "пешкой в руках россиян".
30 октября министр юстиции Амир Охана подписал ордер на выдачу Буркова Вашингтону. 3 ноября защита россиянина подала в Верховный суд апелляцию на соответствующее решение и просила запретить выдачу россиянина в США.
Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля по подозрению в причастности к киберпреступлениям.
В свою очередь, Иссахар была задержана 9 апреля в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, когда возвращалась в Тель-Авив из Дели. В ее вещах нашли 9,6 грамма гашиша. 11 октября Химкинский городской суд приговорил девушку к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Наама говорила, что не собиралась покидать транзитную зону или получать там багаж, а задержание произошло в тот момент, когда израильтянка поднималась по трапу.