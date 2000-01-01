Нетаниягу: Либерман координирует действия с Арабским Списком
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил лидера НДИ Авигдора Либермана в работе с "Объединенным Арабским Списком".
Такое заявление в ответ на ультиматум он сделал в воскресенье, 10 ноября, передает The Jerusalem Post.
"Я надеюсь, что это не так, но похоже, что Либерман координирует с "Объединенным списком" и "Кахоль Лаван" все действия", – отметил Нетаниягу.
Уточняется, что, если правый блок не распадется и Либерман поддержит Ганца, то единственный вариант лидера "Кахоль Лаван" – это правительство меньшинства при внешней поддержке "Объединенного Арабского Списка".
Отметим, что ранее Либерман предъявил ультиматум Бени Ганцу и Биньямину Нетаниягу: первому, по его словам, нужно согласиться с формулой президента, а второму – расстаться с правым блоком.