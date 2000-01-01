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Нетаниягу: Либерман координируется с арабами | Фото:10.11 13:17   MIGnews.com

Нетаниягу: Либерман координирует действия с Арабским Списком

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил лидера НДИ Авигдора Либермана в работе с "Объединенным Арабским Списком".

Такое заявление в ответ на ультиматум он сделал в воскресенье, 10 ноября, передает The Jerusalem Post.

"Я надеюсь, что это не так, но похоже, что Либерман координирует с "Объединенным списком" и "Кахоль Лаван" все действия", – отметил Нетаниягу.

Уточняется, что, если правый блок не распадется и Либерман поддержит Ганца, то единственный вариант лидера "Кахоль Лаван" – это правительство меньшинства при внешней поддержке "Объединенного Арабского Списка".

Отметим, что ранее Либерман предъявил ультиматум Бени Ганцу и Биньямину Нетаниягу: первому, по его словам, нужно согласиться с формулой президента, а второму – расстаться с правым блоком.


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