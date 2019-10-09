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Иран принял решение по `израильской шпионке` из России | Фото:10.10 10:30   MIGnews.com

Иран принял решение по "израильской шпионке" из России

Иран освободил российскую журналистку Юлию Юзик, которую, как изначально сообщалось, задержали по подозрению в шпионаже на Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Twitter.

"В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром, 10 октября, рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву", – сказано в сообщении ведомства.

В свою очередь, российские СМИ уже сообщили, что россиянка уже благополучно приземлилась в Москве.


Как известно, Юлия прилетела в Иран 29 сентября. В аэропорту у россиянки отняли паспорт, а позже ворвались к ней в гостиничный номер и арестовали. Изначально появилась информация, что россиянку подозревают в шпионаже на израильские спецслужбы.

7 октября пресс-атташе дипломатической миссии в Иране Андрей Ганенко объявил, что к Юзик не допускают консула по неизвестным причинам. А 7 октября пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии назвал новую причину задержания девушки: якобы у нее были проблемы с визой.


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