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Депутат Кнессета озвучил опасность для Израиля из-за Турции | Фото:10.10 08:40   MIGnews.com

Депутат Кнессета призвал облегчить страдания курдов

Депутат Кнессета Цви Хаузер прокомментировал военную операцию Турции против курдов в Сирии, озвучив опасность для Израиля.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Израиль не может закрывать глаза на страдания курдов. Их депортация приведет к новой волне беженцев, изменит демографическую ситуацию и усилит нестабильность в регионе", – сказал Хаузер.

По его словам, Израиль не должен закрывать глаза на страдания курдов. Стране нужно "усвоить новые правила игры с учетом всех проблем".

Стоит отметить, что ранее за курдов заступилась председатель "Ямина" Аелет Шакед, которая призвала Запад немедленно вмешаться в ситуацию с наступлением Турции и защитить народ, который Анкара считает террористами.


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