Депутат Кнессета призвал облегчить страдания курдов

"Израиль не может закрывать глаза на страдания курдов. Их депортация приведет к новой волне беженцев, изменит демографическую ситуацию и усилит нестабильность в регионе", – сказал Хаузер.
По его словам, Израиль не должен закрывать глаза на страдания курдов. Стране нужно "усвоить новые правила игры с учетом всех проблем".
Стоит отметить, что ранее за курдов заступилась председатель "Ямина" Аелет Шакед, которая призвала Запад немедленно вмешаться в ситуацию с наступлением Турции и защитить народ, который Анкара считает террористами.