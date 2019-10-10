10.10 08:20 MIGnews.com

Арабские протесты могут остановить движение в центре страны

האלימות בחברה הערבית | שיירת רכבים עם דגלים שחורים יצאה ממג'ד אל-כרום לכיוון ירושלים דרך כביש 6. המשתתפים יגיעו לקריית הממשלה ויערכו שם הפגנה @samiaah10 pic.twitter.com/zhbwIEJ5Mz — חדשות 13 (@newsisrael13) October 10, 2019

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В рамках “кампании против насилия” арабские лидеры организовали “колонны протеста”, которые утром 10 октября двинулись из нескольких арабских городов в направлении Иерусалима.Полиция ожидает возникновения гигантских пробок на шоссе №1 в восточном направлении и на шоссе №6 в северном направлении из-за арабских протестов.Арабские лидеры уверены в том, что у комплекса правительственных зданий в Иерусалиме соберется несколько тысяч человек.Решение о марше на Иерусалим было принято на чрезвычайном заседании Высшего Арабского Комитета Публичной Политики в Тамра. Комитет требует кардинальных изменений в деятельности полиции и правительства и выразил надежду на то, что в марше примут участие сотни машин и тысячи граждан.По распоряжению Комитета участники демонстраций будут придерживаться “не националистической линии”. Они не будут размахивать палестинскими флагами, петь палестинские гимны и скандировать палестинские слоганы. Комитет просит приходить на демонстрацию только с черными флагами. Лидер Объединенного Арабского Списка Айман Уда призвал еврейских граждан проявить солидарность и поддержать арабские протесты.По данным центра Аман, с начала 2019 года в арабском секторе убит 71 человек - 60 мужчин и 11 женщин. Цифры продолжают расти - только за сентябрь были убиты 13 человек.Израильская полиция создала “дирекцию улучшения службы в арабском секторе”, но признает свои провалы, и говорит: Мы слабы в арабском секторе”. В полиции сообщают, что в поселениях, находящихся в зоне ответственности высокопоставленного офицера полиции-мусульманина зарегистрировано снижение уровня преступности на 18%. Несмотря на это, в целом в арабском обществе уровень преступности вырос на 8%.Генерал полиции Джамаль Хакуш, возглавляющий дирекцию, говорит: “Арабское общество - не общество насилия. Арабское общество - общество страдающее от насилия”. Это прямо противоречит заявлениям шефа Хакуша, министра внутренней безопасности Гилада Эрдана, заявившего, что главным источником насилия в арабском обществе является оно само и его традиции.К Иерусалиму выдвинутся несколько арабских колонн. Первая выходит их Маджд аль-Крум, к ней присоединится еще одна из Шфарам, и они вместе продолжат в направлении Кара и Вади Ара. Одновременно, на юге колонна поедет от перекрестка Шокем на Иерусалим, в то время как еще одна поедет из Калансуа через Яффо. Все колонны должны объединится около 09:30 у Латрун и далее вместе поехать в Иерусалим.Организаторы протестов заявили, что предоставят участникам протестов юридическую защиту - команду адвокатов-волонтеров, в случае, если полиция попытается вмешаться и остановить продвижение колонн.