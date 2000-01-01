10.10 08:04 MIGnews.com

Шакед: Запад должен поддержать курдов

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Председатель партии "Ямина" Аелет Шакед призвала Запад поддержать курдов, против которых Турция начала военную операцию в Сирии.Об этом она написала на своей странице в Facebook вечером, 9 октября."Наша национальная память требует от нас восстания против насилия. Таково насилие со стороны Турции, направленное против курдского народа на севере Сирии. Я говорила об этом ранее: в интересах как Израиля, так и Соединенных Штатов, нужно создать курдское государство для безопасности и стабильности региона. Курды – самая большая нация в мире с населением около 35 млн человек без собственной страны. Это древний народ, который имеет особую историческую связь с еврейским народом", – отметила Шакед.По словам председателя "Ямина", турецкие и сирийские курды являются "самыми прогрессивными и западными" в этом регионе, они – "главная сила, которая боролась с террористической организацией ИГИЛ". "Западный мир должен поддержать их", – резюмировала Шакед.Что примечательно, подобное заявление она делала еще в 2016 году, призывая создать курдское государство, которое будет отделять Иран от Турции и "станет дружественным по отношению к Израилю"."Курды – это древние, демократические, миролюбивые люди, которые никогда не нападали ни на одну страну. Пора им помочь", – говорила тогда Шакед.