10.10 14:13 MIGnews.com

Иран требует немедленно прекратить операцию Турции в Сирии

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Иранский МИД выступил с заявлением, в котором потребовал от Турции немедленно прекратить атаки в Сирии и вывести с территории этой страны свои войска.В заявлении МИДа Ирана выражается озабоченность гуманитарной ситуацией, складывающейся в результате турецкого наступления, и судьбой гражданских лиц в зоне военных действий.В заявлении говорится: “Министерство иностранных дел исламской республики Иран подчеркивает необходимость немедленного прекращения атак и вывода турецких военных с сирийской территории”.