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Иран требует немедленно прекратить операцию Турции в Сирии 10.10 14:13   MIGnews.com

Иран требует немедленно прекратить операцию Турции в Сирии

Иранский МИД выступил с  заявлением, в котором потребовал от Турции немедленно прекратить атаки в Сирии и вывести с территории этой страны свои войска.

В заявлении МИДа Ирана выражается озабоченность гуманитарной ситуацией, складывающейся в результате турецкого наступления, и судьбой гражданских лиц в зоне военных действий.

В заявлении говорится: “Министерство иностранных дел исламской республики Иран подчеркивает необходимость немедленного прекращения атак и вывода турецких военных с сирийской территории”.


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