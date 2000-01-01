10.10 14:13 MIGnews.com
Иран требует немедленно прекратить операцию Турции в Сирии
Иранский МИД выступил с заявлением, в котором потребовал от Турции немедленно прекратить атаки в Сирии и вывести с территории этой страны свои войска.
В заявлении МИДа Ирана выражается озабоченность гуманитарной ситуацией, складывающейся в результате турецкого наступления, и судьбой гражданских лиц в зоне военных действий.
В заявлении говорится: “Министерство иностранных дел исламской республики Иран подчеркивает необходимость немедленного прекращения атак и вывода турецких военных с сирийской территории”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии