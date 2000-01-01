10.10 14:04 MIGnews.com

Тель-Авив: бесплатный общественный транспорт в шабат

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12-й канал израильского сообщает о том, что мэрия Тель-Авива в ближайшие недели опубликует условия тендера для оператора автобусных линий в городе в шабат.Предполагается создать пять автобусных маршрутов, которые будут работать с восьми часов вечера до двух часов ночи в пятницу, и затем с девяти часов утра и до вечера в субботу.Маршруты будут проходить через кварталы, лежащие за рекой Яркон - Мештала, Хадар Йосеф, Тель-Барух, Рамат-Авив и Рамат Ха Хаяль через старый центр города к югу от Яркон на Флорентин, Неве Цедек и Тель Кабир на Яффо. Юго-восточные кварталы - Бицарон, Кфар Шалем и Яд Элияху получат линию, которая будет проходить через западную границу Гиватаима.Система маршрутов будет составлена таким образом, что позволит достигнуть практически любой точки в городе с одной-двумя пересадками. Власти рассчитывают обеспечить такое покрытие, которое позволит 80% жителей города доступ к автобусной остановке на расстоянии не более 600 метров от дома. Маршруты будут идти до точек погрузки выгрузки маршрутных такси, действующих в шабат на междугородних маршрутах.Предусмотрена частота движения в интервалах двадцати минут - получаса на каждой линии. Там, где маршруты пересекаются - в центре города и на основных перекрестках частота будет увеличена до 15 или даже 10 минут.Поездки в автобусах в шабат будут бесплатными - но муниципалитет оставляет за собой право требовать у пассажиров карточки резидента в случае, если линии окажутся перегруженными.Проект создания общественного транспорта в шабат является ответом на высокую цену содержания частного автотранспорта в Тель-Авиве. Проект позволит обитателям всего центрального региона проводить свободное время в Тель-Авиве, что хорошо отразится на бизнесах и спросе на коммерческие площади в городе.Представители мэра Тель-Авива вступили в контакт со своими коллегами в Гуш-Дане и предложили сотрудничество в решении транспортных проблем в шабат. Мэр Тель-Авива предлагает разделить финансовое бремя проекта - на сумму 15 миллионов шекелей в год.Мэр Рамат Ха Шарон Ави Грубер, города в котором работает автобусный шаттл по шабатам, отнесся к предложению позитивно и выразил намерение рассмотреть вопрос об интеграции транспортных линий двух городов. Муниципальные советы Гиватаима, Модиина, Петах-Тиквы и Ришон Ле Циона пока не дали ответа. В городских советах заседают представители религиозных партий, которые, скорей всего, любой подобный проект торпедируют. Члены некоторых городских советов также высказывают опасения того, что проект приведет к оттоку покупателей в Тель-Авив, что причинит ущерб местным бизнесам.