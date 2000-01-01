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Нетаниягу: Израиль готов защитится от любой угрозы | Фото: AFP10.10 13:30   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль готов защитится от любой угрозы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль может положиться только на собственные силы в борьбе с внешними угрозами.

Как сообщает The Jerusalem Post, такое заявление он сделал на фоне отведения сил Соединенными Штатами из Сирии перед наступательной операцией Турции против курдов.

"Как и в 1973 году, мы высоко ценим поддержку США, которая значительно возросла за последние годы, а также огромное экономическое давление Соединенных Штатов, оказываемое на Иран. Мы всегда помним о принципе, которым руководствуемся: Израиль сам защитится от любой угрозы", – сказал Нетаниягу.

По его словам, бойцы ЦАХАЛ готовы как наступательно, так и оборонительно противостоять любой угрозе. Эта сила включает в себя огневую мощь и дух народа. Премьер-министр также напомнил, что нынешним центром агрессии является Иран, который постоянно вооружается и угрожает стереть Израиль с лица земли.

"Время от времени Иран пытается напасть на нас, и поэтому мы должны быть готовы защитить себя от этой опасности", – резюмировал Нетаниягу.


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