Зариф: либо все в безопасности, либо никто

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил, что безопасность в Персидском заливе является неделимой: либо на нее могут положиться все страны залива, либо никто.
Соответствующее заявление обнародовано в кувейтской газете "Аль-Рай", передает Тhe Jerusalem Post.
Таким образом он прокомментировал инициативу мирного ормузского проекта. По словам Зарифа, страны региона на протяжение нескольких столетий обеспечивают безопасность региона, и этого можно добиться только благодаря взаимодействию друг с другом.
Тем не менее, добавил он, защищенности невозможно добиться посредством крупных закупок оружия и подписания военных контрактов с "чужеземными государствами". Зариф добавил, что безопасность в Персидском заливе возможна, если Иран и Саудовская Аравия будут иметь диалог без вмешательства иностранных государств, таких как США.