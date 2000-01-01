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Зариф: либо все в безопасности, либо никто | Фото: AFP10.10 17:28   MIGnews.com

Зариф: либо все в безопасности, либо никто

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил, что безопасность в Персидском заливе является неделимой: либо на нее могут положиться все страны залива, либо никто.

Соответствующее заявление обнародовано в кувейтской газете "Аль-Рай", передает Тhe Jerusalem Post.

Таким образом он прокомментировал инициативу мирного ормузского проекта. По словам Зарифа, страны региона на протяжение нескольких столетий обеспечивают безопасность региона, и этого можно добиться только благодаря взаимодействию друг с другом.

Тем не менее, добавил он, защищенности невозможно добиться посредством крупных закупок оружия и подписания военных контрактов с "чужеземными государствами". Зариф добавил, что безопасность в Персидском заливе возможна, если Иран и Саудовская Аравия будут иметь диалог без вмешательства иностранных государств, таких как США.


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