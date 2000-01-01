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Официально: `Ямина` раскололась на две фракции | Фото:10.10 11:44   MIGnews.com

Официально: "Ямина" раскололась на две фракции

В четверг, 10 октября, Организационная комиссия Кнессета одобрила распад партии "Ямина" на две фракции.

Речь идет о "Ха Ямин Ха Хадаш" и "Ихуд Леуми", передает "Аруц Шева".

Разделение было одобрено, несмотря на противодействие среди некоторых высокопоставленных членов "Ямина".

Во время обсуждения в комитете, которое длилось всего несколько минут, депутат Матан Кахане сказал: "Как мы и обещали нашим избирателям, хотим расколоться".

Отметим, что переговоры о распаде партии были изначально назначены 6 октября, однако обсуждение этого вопроса было перенесено из-за "технических причин". Один из лидеров "Ямины" Бецалель Смотрич объяснил, что, если бы все зависело только от него, раскол не состоялся.


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