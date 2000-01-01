В четверг, 10 октября, Организационная комиссия Кнессета одобрила распад партии "Ямина" на две фракции.
Речь идет о "Ха Ямин Ха Хадаш" и "Ихуд Леуми", передает "Аруц Шева".
Разделение было одобрено, несмотря на противодействие среди некоторых высокопоставленных членов "Ямина".
Во время обсуждения в комитете, которое длилось всего несколько минут, депутат Матан Кахане сказал: "Как мы и обещали нашим избирателям, хотим расколоться".
Отметим, что переговоры о распаде партии были изначально назначены 6 октября, однако обсуждение этого вопроса было перенесено из-за "технических причин". Один из лидеров "Ямины" Бецалель Смотрич объяснил, что, если бы все зависело только от него, раскол не состоялся.