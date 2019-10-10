10.10 12:03 MIGnews.com
Хаменеи сделал неожиданное заявление о ядерном оружии
Тегеран никогда не стремился создавать или использовать ядерное оружие, которое запрещено исламом.
Такое заявление сделал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем обращении к ученым и инженерам, передает "Исраэль Хайом
".
"Создание и накопление ядерных бомб – это неправильно, а их использование – это харам. Хотя у нас есть ядерные технологии, Иран твердо их избегает", – сказал Хаменеи.
Он добавил, что Тегеран намерен и в будущем избегать разработки таких средств и сосредоточиться на ядерных технологиях только для гражданских целей.
Хаменеи также призвал ученых не отчаиваться из-за тяжелой экономической ситуации в стране и пообещал, что научное сообщество будет сотрудничать с представителями других стран.
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