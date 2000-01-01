10.10 23:03 MIGnews.com
Власти Финляндии осуждают операцию Турции в Сирии
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил, что действия Турции усугубили и без того сложную гуманитарную ситуацию в Сирии и потенциально могут спровоцировать новый кризис с беженцами, говорится в пресс-релизе финского правительства.
Правительство Финляндии
осудило операцию Турции в Сирии, приняв решение прекратить весь экспорт оружия в Анкару.
Только три недели назад правительство Финляндии одобрило экспорт беспилотников в Турцию, но сейчас решено прекратить весь экспорт оружия.
"...Финляндия не экспортирует вооружение в страны, которые ведут войны или нарушают права человека", - написал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен на своей странице в Twitter.
"В настоящее время никаких новых лицензий на экспорт оружия из Финляндии в Турцию не будет. Ситуация также расследуется в отношении уже выданных лицензий на экспорт оружия", - добавил Кайкконен.
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