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Власти Финляндии осуждают операцию Турции в Сирии 10.10 23:03   MIGnews.com

Власти Финляндии осуждают операцию Турции в Сирии

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил, что действия Турции усугубили и без того сложную гуманитарную ситуацию в Сирии и потенциально могут спровоцировать новый кризис с беженцами, говорится в пресс-релизе финского правительства.

Правительство Финляндии осудило операцию Турции в Сирии, приняв решение прекратить весь экспорт оружия в Анкару.

Только три недели назад правительство Финляндии одобрило экспорт беспилотников в Турцию, но сейчас решено прекратить весь экспорт оружия.

"...Финляндия не экспортирует вооружение в страны, которые ведут войны или нарушают права человека", - написал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен на своей странице в Twitter.

"В настоящее время никаких новых лицензий на экспорт оружия из Финляндии в Турцию не будет. Ситуация также расследуется в отношении уже выданных лицензий на экспорт оружия", - добавил Кайкконен.


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