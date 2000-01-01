10.10 15:02 MIGnews.com
Дания вводит временный контроль на границе со Швецией
Дания установит временный пограничный контроль на шведской границе со следующего месяца, заявил в четверг министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.
Такие меры вводятся после того, как два шведа были обвинены в причастности к взрыву вблизи датской налогового агентства в августе.
Премьер-министр Метте Фредериксен заявил тогда, что правительство рассматривает вопрос об усилении контроля на своей границе со Швецией, пишет Reuters
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