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Дания вводит временный контроль на границе со Швецией 10.10 15:02   MIGnews.com

Дания вводит временный контроль на границе со Швецией

Дания установит временный пограничный контроль на шведской границе со следующего месяца, заявил в четверг министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.

Такие меры вводятся после того, как два шведа были обвинены в причастности к взрыву вблизи датской налогового агентства в августе.

Премьер-министр Метте Фредериксен заявил тогда, что правительство рассматривает вопрос об усилении контроля на своей границе со Швецией, пишет Reuters.


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