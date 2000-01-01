Посол Израиля в ООН: нужно объявить войну антисемитизму
Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал международное сообщество "объявить войну антисемитизму".
Как сообщает The Jerusalem Post, он попросил мировых лидеров действовать решительно, чтобы остановить эпидемию ненависти против евреев.
"Евреям не нужно оглядываться назад и бояться за свою жизнь во время молитвенных служб", – сказал посол.
Стоит отметить, что за последнее время увеличилось количество антисемитских преступлений. Например, в Нью-Йорке только за сентябрь полиция получила сообщения о 311 инцидентах, произошедших на почве ненависти по сравнению с 250 зарегистрированными за тот же период в 2018 году.
А в австралийских школах только в начале октября было зафиксировано два вопиющих случая по отношению к еврейским ученикам.