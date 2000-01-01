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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить 11.10 06:03   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Москва не признала Голаны территорией Израиля Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль не согласится на какое-либо изменение статуса Голанских высот, которые Москва считает оккупированной сирийской территорией.

Об отличиях между С-500, С-400 и С-300 С-300 «Фаворит», поставка которых недавно состоялась в Сирию, создавался для перехвата «Першингов» и крылатых ракет США.

Паника в Минфине Израиля: бюджетный дефицит превысил 3% При всем желании в министерстве финансов не могут сказать, что новость о выходе дефицита госбюджета за установленные рамки поразила их как гром среди ясного неба.

Израиль продолжит удары по Сирии, несмотря на С-300 Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил вице-премьеру России Максиму Акимову на переговорах во вторник, 9 октября, что Израиль продолжит атаки на Сирию, несмотря на решение Москвы оснастить Дамаск современными ракетами ПВО.

Арье Дери - против смертной казни для террориста в Баркан В интервью второму каналу израильского ТВ министр внутренних дел Израиля Арье Дери заявил, что выступает против требования министра образования Нафтали Беннета о смертной казни для террориста, убившего двух израильтян в промзоне Баркан.

Израильский профессор: Баркан подобен бойням ЦАХАЛа Алон Харель, профессор права Еврейского Университета: "Без всякого сомнения, речь идет о хладнокровном убийстве. Оно подобно убийствам ЦАХАЛа на южной границе. Настало время прекратить подобные бойни".

"Абрамович - помойное ведро, тупой советский пропагандист" Сын главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу стал причиной очередного гигантского скандала в прессе, атаковав в facebook политического комментатора второго канала израильского ТВ Амнона Абрамовича.


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