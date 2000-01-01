Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Москва не признала Голаны территорией Израиля Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль не согласится на какое-либо изменение статуса Голанских высот, которые Москва считает оккупированной сирийской территорией.
Израиль продолжит удары по Сирии, несмотря на С-300 Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил вице-премьеру России Максиму Акимову на переговорах во вторник, 9 октября, что Израиль продолжит атаки на Сирию, несмотря на решение Москвы оснастить Дамаск современными ракетами ПВО.
Арье Дери - против смертной казни для террориста в Баркан В интервью второму каналу израильского ТВ министр внутренних дел Израиля Арье Дери заявил, что выступает против требования министра образования Нафтали Беннета о смертной казни для террориста, убившего двух израильтян в промзоне Баркан.