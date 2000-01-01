10.10 20:18 MIGnews.com

Помпео недоволен межкорейскими военными договоренностями

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Госсекретарь США Помпео выразил недовольство межкорейским военным пактом, который заключили во время саммита в сентябре.Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи во время обсуждения разногласий с руководством США.Северная и Южная Корея в рамках договоренностей согласились остановить военные учения Сеул-Вашингтон и создать бесполетную зону вблизи границы между странами. Помимо прочего, было оговорено постепенное удаление наземных мин и постов в демилитаризованной зоне.Сделка была заключена между южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время их третьего саммита в Пхеньяне, который состоялся с 18 по 20 сентября этого года.