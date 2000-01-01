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Израильский профессор: Баркан подобен бойням ЦАХАЛа 10.10 19:50   MIGnews.com

Израильский профессор: Баркан подобен бойням ЦАХАЛа

Алон Харель, профессор права Еврейского Университета в Иерусалиме счел необходимым выразить свое мнение о террористической атаке в промзоне Баркан 7 октября.

Харель комментировал в facebook пост журналиста 20-го канала Шая Голдена, в котором тот приводил примеры “оправданий” левыми теракта в Баркан, в результате которой были убиты два израильтянина.

Профессор Харель заявил: "Без всякого сомнения, речь идет о хладнокровном убийстве. Оно подобно убийствам ЦАХАЛа на южной границе. Настало время прекратить подобные бойни".

На изумленные возражения возражения других комментаторов о невозможности сравнивать солдат с террористами профессор ответил: Это - очень жестокое убийство, но, к несчастью, ЦАХАЛ совершает подобные убийства ежедневно без всякой причины”.

Профессор после этого изменил свой комментарий, добавив слова: “Есть , конечно же, доказательства того, что арабы ни во что не ставят человеческую жизнь.

Профессор Харель является одним из организаторов конференции по “оккупации”, которая в конце этого месяца пройдет в Иерусалимском Университете. Участники обсудят “последствия влияния оккупации на израильские и палестинское общество”.


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