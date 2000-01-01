Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












`Абрамович - помойное ведро, тупой советский пропагандист` 10.10 19:14   MIGnews.com

"Абрамович - помойное ведро, тупой советский пропагандист"

Сын главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу стал причиной очередного гигантского скандала в прессе, атаковав в facebook  политического комментатора второго канала израильского ТВ Амнона Абрамовича.

`Абрамович - помойное ведро, тупой советский пропагандист`

Яир Нетаниягу написал: “Амнон Абрамович - наиболее низкий и примитивный тип советского пропагандиста. Он пытается впрыснуть свой яд народу на протяжении нескольких десятилетий. Он не понимает, что народ Израиля его ненавидит и не покупает его тухлый товар эпохи Шарона и эвакуации Гуш Катиф. Если бы второй канал интересовался предоставлением новостей публике, а не большевистской пропагандой, он бы давно выбросил этого монстра ”.

В качестве примера “тупости” Абрамовича, Яир сослался на его комментарии во время выборов 1996 года: Большинство народа - за Шимона Переса, а не за Нетаниягу, как это кажется на первый взгляд”.

Непонятно, что именно породило взрыв негодования молодого Нетаниягу. Его родитель несколько раз обвинял Абрамовича в распространении фейк-ньюс.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:55
Огненный террор продолжается: на юге вспыхнули новые пожары
17:32
Израиль: Видеокамеры не могут отслеживать парковку
17:22
Тегеран отреагировал на обвинение иранского посла в заговоре
17:00
Скандал после твита Хазана о звезде Фауды
16:51
Израильтянка похитила взрослого сына, после чего он умер
16:36
Израильтяне массово подают заявки на ношение оружия
16:17
Авария "Союза" зафиксирована на 165-й секунде полета
15:41
ООН призвала Саудовскую Аравию прекратить удары по Йемену
15:15
ЦАХАЛ разрушил 15-й тоннель террористов
14:54
ЦАХАЛ разыскивает террориста ранившего солдата
14:45
Теракт рядом с военной базой в Самарии, ранен резервист
14:02
Арье Дери: у детей Ахариш и Халеви будут серьезные проблемы
13:00
Авария во время старта СОЮЗ МК-10, экипаж жив
12:38
Террор воздушных шаров: Газа, Иерусалим, Бат-Ям
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus