10.10 19:14 MIGnews.com

"Абрамович - помойное ведро, тупой советский пропагандист"

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Сын главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу стал причиной очередного гигантского скандала в прессе, атаковав в facebook политического комментатора второго канала израильского ТВ Амнона Абрамовича.Яир Нетаниягу написал: “Амнон Абрамович - наиболее низкий и примитивный тип советского пропагандиста. Он пытается впрыснуть свой яд народу на протяжении нескольких десятилетий. Он не понимает, что народ Израиля его ненавидит и не покупает его тухлый товар эпохи Шарона и эвакуации Гуш Катиф. Если бы второй канал интересовался предоставлением новостей публике, а не большевистской пропагандой, он бы давно выбросил этого монстра ”.В качестве примера “тупости” Абрамовича, Яир сослался на его комментарии во время выборов 1996 года: Большинство народа - за Шимона Переса, а не за Нетаниягу, как это кажется на первый взгляд”.Непонятно, что именно породило взрыв негодования молодого Нетаниягу. Его родитель несколько раз обвинял Абрамовича в распространении фейк-ньюс.