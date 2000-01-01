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скриншот с видео YouTube 10.10 18:48   MIGnews.com

Ривлин поблагодарил Данию за защиту евреев

Президент Израиля Реувен Ривлин совершил государственный визит в Данию, похвалив страну за спасение местных евреев во время Второй мировой войны, и возложил венок к мемориалу датским подпольщикам, которые и организовывали операции по спасению.

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен сопровождал Ривлина у мемориала, а также выжившего еврея Салли Бесякова, который также возложил венок.

"Салли был спасен в возрасте пятнадцати лет усилиями подпольных организаций. В октябре 1943 года Салли и его семья покинули свой дом в Копенгагене. Его жизнь была спасена, когда он был доставлен на рыбацкую лодку в Швецию", - уточняет пресс-служба президента.

После церемонии он должен отправиться в королевский дворец в Копенгагене на частную встречу с королевой Дании Маргретой II.


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