10.10 18:32 MIGnews.com

НДИ хочет принять закон о казни террористов

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Партия "Наш дом Израиль»" выдвинула требование возобновить продвижение представленного ею законопроекта о смертной казни террористов в первые же дни новой парламентской сессии. Председатель парламентской фракции НДИ и автор соответствующего законопроекта Роберт Илатов заявил, что с момента утверждения законопроекта в предварительном чтении прошло слишком много времени –10 месяцев.По словам депутата, за это время НДИ пришлось раз за разом обращаться к секретарю правительства с требованием внести наконец законопроект о смертной казни террористам в повестку дня военно-политического кабинета. Поскольку этого не произошло, фракция НДИ решила продвигать законопроект дальше - в полном соответствии с коалиционными соглашениями.Роберт Илатов также потребовал от председателя организационной комиссии Кнессета перевести законопроект из парламентской комиссии по законодательству в комиссию по иностранным делам и обороне.В своем обращении председатель парламентской фракции НДИ указал, что законопроект о смертной казни террористам был утвержден в предварительном чтении в январе. После этого он был передан на дальнейшее утверждение комиссии по законодательству, но с тех прошло более 10 месяцев, а комиссия не удосужилась провести ни одного обсуждения законопроекта.