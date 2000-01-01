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скриншот с видео YouTube 10.10 18:17   MIGnews.com

Пенс: мы сделаем все для поиска Хашогги

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь в расследовании исчезновения известного саудовского журналиста Джамала Хашогги.

На вопрос ведущего радиопрограммы о том, какую помощь Вашингтон готов предоставить в расследовании пропажи журналиста, Пенс ответил, что один из вариантов подразумевает отправку следователей ФБР в расположенное в Турции консульство Саудовской Аравии при условии, что Эр-Рияд выступит с подобной просьбой.

"Я думаю, что Соединенные Штаты Америки готовы помочь в любом случае", - приводит его слова Jerusalem Post.


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