10.10 18:17 MIGnews.com

Пенс: мы сделаем все для поиска Хашогги

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь в расследовании исчезновения известного саудовского журналиста Джамала Хашогги.На вопрос ведущего радиопрограммы о том, какую помощь Вашингтон готов предоставить в расследовании пропажи журналиста, Пенс ответил, что один из вариантов подразумевает отправку следователей ФБР в расположенное в Турции консульство Саудовской Аравии при условии, что Эр-Рияд выступит с подобной просьбой."Я думаю, что Соединенные Штаты Америки готовы помочь в любом случае", - приводит его слова Jerusalem Post.