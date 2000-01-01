10.10 23:07 MIGnews.com

Осужден британец, выступавший за легализацию секса с детьми

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Британский педофил предстанет перед судом за обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него. Пять жертв из Филиппин по видеосвязи дадут показания о насилии, которому они подверглись от рук Дугласа Слейда. Младшему из них было 10 лет на момент насилия.В 2016 году Слэйд уже был заключен в тюрьму на 24 года за подобные случаи в Великобритании. Слэйд утверждает, что выдвинутые против него обвинения являются "полной фальсификацией".Данное обвинение станет первым случаем, когда иностранные жертвы сексуального насилия, возбудили дело против британского гражданина в Великобритании.Слейд переехал на Филиппины в 1985 году и купил дом в бедном районе. Соседи неоднократно жаловались, что он заманивал детей в свой дом и совершал насильственные действия. Однако полиции так и не удалось тогда привлечь Слейда к ответственности.Кроме того, Слэйд активно выступал за легализацию секса между детьми и педофилами в 1970-х и 1980-х годах.