Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Хашогги жив и находится в Саудовской Аравии 10.10 17:46   MIGnews.com

Хашогги жив и находится в Саудовской Аравии

Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги, который пропал без вести после посещения саудовского консульства в Стамбуле, был вывезен из Турции на частном самолете и возможно удерживается в плену в Саудовской Аравии.

Также существует вероятность, что колумнист был убит внутри посольства, однако источник, близкий к саудовской королевской семье, сообщает, что Хашогги был доставлен в черном Mercedes S-500 и белом минивэне с четырьмя саудовскими чиновниками в аэропорт Стамбула. Оттуда он на частном самолете улетел в Дубай, а затем в Эр-Рияд, где его сейчас удерживают. Возможно он все еще жив.

В понедельник президент Трамп заявил, что "обеспокоен" сообщениями об исчезновении Хашоги: "Есть много фактов относительно его местонахождения, которые, надеюсь, будут раскрыты в ходе текущего расследования".

Посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Салман бен Абдель-Азиз заявил, что утверждения о том, что Хашоггу был убит или задержан саудовскими властями, были "абсолютно ложными и необоснованными".

"Уверяю вас, что сообщения о том, что Джамал Хашогги пропал без вести в консульстве в Стамбуле или что власти королевства задержали его или убили, являются абсолютно ложными и безосновательными".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:55
Огненный террор продолжается: на юге вспыхнули новые пожары
17:32
Израиль: Видеокамеры не могут отслеживать парковку
17:22
Тегеран отреагировал на обвинение иранского посла в заговоре
17:00
Скандал после твита Хазана о звезде Фауды
16:51
Израильтянка похитила взрослого сына, после чего он умер
16:36
Израильтяне массово подают заявки на ношение оружия
16:17
Авария "Союза" зафиксирована на 165-й секунде полета
15:41
ООН призвала Саудовскую Аравию прекратить удары по Йемену
15:15
ЦАХАЛ разрушил 15-й тоннель террористов
14:54
ЦАХАЛ разыскивает террориста ранившего солдата
14:45
Теракт рядом с военной базой в Самарии, ранен резервист
14:02
Арье Дери: у детей Ахариш и Халеви будут серьезные проблемы
13:00
Авария во время старта СОЮЗ МК-10, экипаж жив
12:38
Террор воздушных шаров: Газа, Иерусалим, Бат-Ям
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus