10.10 17:46 MIGnews.com

Хашогги жив и находится в Саудовской Аравии

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Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги, который пропал без вести после посещения саудовского консульства в Стамбуле, был вывезен из Турции на частном самолете и возможно удерживается в плену в Саудовской Аравии.Также существует вероятность, что колумнист был убит внутри посольства, однако источник, близкий к саудовской королевской семье, сообщает, что Хашогги был доставлен в черном Mercedes S-500 и белом минивэне с четырьмя саудовскими чиновниками в аэропорт Стамбула. Оттуда он на частном самолете улетел в Дубай, а затем в Эр-Рияд, где его сейчас удерживают. Возможно он все еще жив.В понедельник президент Трамп заявил, что "обеспокоен" сообщениями об исчезновении Хашоги: "Есть много фактов относительно его местонахождения, которые, надеюсь, будут раскрыты в ходе текущего расследования".Посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Салман бен Абдель-Азиз заявил, что утверждения о том, что Хашоггу был убит или задержан саудовскими властями, были "абсолютно ложными и необоснованными"."Уверяю вас, что сообщения о том, что Джамал Хашогги пропал без вести в консульстве в Стамбуле или что власти королевства задержали его или убили, являются абсолютно ложными и безосновательными".