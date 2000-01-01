10.08 09:59 MIGnews.com
Объявивший войну раввинату раввин возглавил Мерец в Хайфе
Консервативный раввин Дов Хаюн, которого в прошлом месяце задерживали в связи с заключением еврейских браков вне юрисдикции главного раввината
, будет участвовать в муниципальных выборах в Хайфе.
Ранее на этой неделе председательница "Мереца" Тамар Зандберг сообщила на своей странице в Facebook, что рав возглавит список ее партии октябрьских выборах.
Стоит отметить, что в настоящее время "Мерец" в горсовете Хайфы не представлен.
Любопытно, что и Хаюн на прошлых выборах уже предпринимал попытки попасть в городской муниципалитет по спискам "Равной Хайфы", однако блоку не удалось заполучить ни единого места.
На своей странице в Facebook, он назвал "Мерец" своим "естественным домом" и выразил уверенность, что сообща они смогут добиться успеха.
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