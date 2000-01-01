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Министр Регев призывает уничтожать лидеров ХАМАСа 10.08 07:52   MIGnews.com

Министр Регев призывает уничтожать лидеров ХАМАСа

Израиль должен физически ликвидировать лидеров ХАМАСа, заявила министр культуры и спорта Мири Регев после возобновившихся ракетных обстрелов израильской территории с Газы в четверг.

"Уравнение должно быть очень простым: если наши дети живут в страхе, руководство ХАМАСа тоже должно жить в страхе. Мы должны вернуться к политике точечных ликвидаций лидеров этой террористической группировки", - сказала она 9 августа.

Как передает JPost, Регев провела встречи с мэрами южных населенных пунктов, высоко оценив их стойкость.

"Они рассказали мне о немыслимой реальности, в котором живут местные дети. Они не могут наслаждаться отдыхом в летних лагерям и социальной деятельностью, как все остальные дети в Израиле. Не так должны выглядеть летние каникулы", - резюмировала она.

В свою очередь лидер "Сионистского лагеря" Ави Габай возложил вину за эскалацию на руководство страны, заявив, что у Израиля есть "сильная армия и слабые политики". По его словам, премьер Нетаниягу и министр обороны Либерман "разрешили ХАМАСу решать, когда насилие начнется и закончится".

"В мире нет другой еврейской общины, которая бы так же страдала от постоянного террора, как жители около Газы. Нигде в другом месте в мире дети не убегают в страже с детских площадок. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - сказал он.

Он уверен, что нынешнее правительство "не знает, ни как сдержать эту террористическую группировку, ни как вести переговоры", и обещает, что его партия сможет отделить политику от служб безопасности и восстановить политику сдерживания.


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