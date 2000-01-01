Медведев: новые санкции - объявление экономической войны
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ужесточение санкций Соединенными Штатами будет приравниваться к экономической войне.
"Могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо — это объявление экономической войны", - передали его слова на RT.
Кроме того, глава правительства отметил, что не понимать этого в Вашингтоне не могут. "И наши американские друзья это должны понимать", - подчеркнул Медведев. Также он настоял на том, что необходимо реагировать на такие действия.
Как сообщалось ранее, в Вашингтоне объявили о новом пакете антироссийских санкций, официально причиной новых ограничений в США назвали поддержку Лондона в вопросе Скрипалей, а также применение Россией химического оружия против собственных граждан, что уже нарушает международное право.
Отменить эти санкции можно будет лишь предоставив гарантии того, что Россия не будет использовать химическое оружие и допустив инспекторов ООН к проверке покушения на Скрипалей. Если же эти условия не будут выполнены, Россию ждет новая волна санкций.