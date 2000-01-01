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Фото из архива 10.08 11:15   MIGnews.com

Медведев: новые санкции - объявление экономической войны

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ужесточение санкций Соединенными Штатами будет приравниваться к экономической войне.

"Могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо — это объявление экономической войны", - передали его слова на RT.

Кроме того, глава правительства отметил, что не понимать этого в Вашингтоне не могут. "И наши американские друзья это должны понимать", - подчеркнул Медведев. Также он настоял на том, что необходимо реагировать на такие действия.

Как сообщалось ранее, в Вашингтоне объявили о новом пакете антироссийских санкций, официально причиной новых ограничений в США назвали поддержку Лондона в вопросе Скрипалей, а также применение Россией химического оружия против собственных граждан, что уже нарушает международное право.

Отменить эти санкции можно будет лишь предоставив гарантии того, что Россия не будет использовать химическое оружие и допустив инспекторов ООН к проверке покушения на Скрипалей. Если же эти условия не будут выполнены, Россию ждет новая волна санкций.


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