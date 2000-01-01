Индийский депутат пришел в парламент в костюме Гитлера

Индийский законодатель приклеил себе усы из зубной щетки и надел пиджак цвета хаки со свастикой на рукаве. При встрече с коллегами они использовал нацистское приветствие.
Свой поступок Сивапрасад объяснил тем, что хочет добиться больше бюджетных средств для развития своего штата на юге Индии. Таким образом, сказал Сивапрасад, он намекает премьер-министру страны Нарендре Моди, чтобы тот "не наследовал Гитлера".
Отметим, что конкретно именно имел в виду политик, не до конца понятно.
По данным издания, это не первое переодевание депутата. Он уже появлялся в парламенте одетый, как фермер, священнослужитель и даже женщина.