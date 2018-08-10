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Лавров провел телефонную беседу с Помпео | Фото:10.08 20:13   MIGnews.com

Лавров провел телефонную беседу с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео ситуацию в Сирии.

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

В ходе телефонной беседы Лавров и Помпео обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки и другие темы, которые затрагивали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки.

Лавров также выразил категорическое неприятие новых американских санкций в отношении России.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому "делу Скрипалей", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.


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