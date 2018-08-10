Лавров провел телефонную беседу с Помпео

В ходе телефонной беседы Лавров и Помпео обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки и другие темы, которые затрагивали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки.
Лавров также выразил категорическое неприятие новых американских санкций в отношении России.
"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому "делу Скрипалей", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.