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Трамп: Наши отношения с Турцией сейчас плохие! | Фото:10.08 19:34   MIGnews.com

Трамп: Наши отношения с Турцией сейчас плохие!

Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны обменивать золото и иностранную валюту на лиру, называя валютный кризис "национальной битвой" против экономических врагов.

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает The Jerusalem Post.

"Мы не проиграем экономическую войну. Те, у кого спрятаны под подушкой доллары, евро или золото, должны пойти и обменять их на лиры. Это национальная борьба. Это будет ответом моей нации тем, кто объявил экономическую войну. Они могут иметь свои доллары, но у нас есть наш народ и Бог", - заявил Эрдоган после пятничной молитвы в северной провинции Байбурт.

Заявление турецкого лидера приходит после того, как президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на алюминий и сталь из Анкары.

"Я только что санкционировал удвоение тарифов на турецкие сталь и алюминий. Их валюта, турецкая лира, быстро падает по отношению к нашему очень сильному доллару! Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, а на сталь — 50%. Наши отношения с Турцией сейчас плохие!", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Отметим, что, хотя Турция и Соединенные Штаты испытывают разногласия по целому ряду вопросов, наиболее острые разногласия касались задержания граждан США в Турции, в частности, христианского пастора Эндрю Брансона, который находится под судом по обвинению в терроризме.


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