10.08 17:38 MIGnews.com
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии.
Об этом в пятницу, 10 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль, передает The Jerusalem Post
.
По данным издания, лидер РФ заявил Макрону о важности продолжения содействия восстановлению инфраструктуры Сирии и возвращению беженцев.
Главы двух государств высоко оценили проведенную в июле российско-французскую операцию по доставке и распределению гуманитарной помощи ближневосточной стране.
Отмечается, что они также обсудили другие важные вопросы.
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