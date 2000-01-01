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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону | Фото:10.08 17:38   MIGnews.com

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии.

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль, передает The Jerusalem Post.

По данным издания, лидер РФ заявил Макрону о важности продолжения содействия восстановлению инфраструктуры Сирии и возвращению беженцев.

Главы двух государств высоко оценили проведенную в июле российско-французскую операцию по доставке и распределению гуманитарной помощи ближневосточной стране.

Отмечается, что они также обсудили другие важные вопросы.


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