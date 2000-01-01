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10.08 16:57   MIGnews.com

В Иране не видят смысла в переговорах между Трампом и Рухани

Помощник президента Ирана Хасана Рухани заявил, что не видит "какой-либо причины" для переговоров между Дональдом Трампом и иранским лидером в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые состоятся в сентябре.

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает The Times of Israel.

Заместитель МИД Ирана по европейским и американским делам Маджид Тахте Раванчи сказал в интервью иранскому агентству ISNA, что иранцы не ожидают ничего хорошего от американского президента, после того, как он принял решение выйти из ядерного соглашения между Тегераном и мировыми державами.

Отметим, что Соединенные Штаты вновь наложили жесткие экономические санкции на Иран в понедельник, усилив давление на Исламскую Республику, несмотря на заявления о глубокой тревоге со стороны европейских союзников, через три месяца после того, как США вышли из сделки, ограничивающей ядерную деятельность Тегерана.

Глава Белого дома ранее назвал данное соглашение "ужасным", добавив, что те страны, которые не прекратят сотрудничество с Ираном, их ожидают "серьезные последствия".


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