10.08 14:56 MIGnews.com
Шели Яхимович хвалит правительство Нетаниягу
Вопреки исходящей из правого лагеря критике решения заключить с ХАМАСом соглашение
о прекращении огня, депутат Кнессета Шели Яхимович считает это несомненно лучшим решением, чем начало военной операции.
"Хорошо, что правительство не отреагировало на возмущенные призывы ультраправых и, к сожалению, оппозиции – победить, уничтожить и развязать войну", - заявила она 10 августа.
Член "Сионистского лагеря" уверена, что, проявив сдержанность, правительство избежало обильного "кровопролития и еще большего горя".
"Отсутствие концепции и отсутствие дипломатических действий заслуживают всяческой критики, но еще большее жалким выглядит, когда оппозиционные элементы бросают вызов правительству", - сказала она.
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