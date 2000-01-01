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Шели Яхимович хвалит правительство Нетаниягу10.08 14:56   MIGnews.com

Шели Яхимович хвалит правительство Нетаниягу

Вопреки исходящей из правого лагеря критике решения заключить с ХАМАСом соглашение о прекращении огня, депутат Кнессета Шели Яхимович считает это несомненно лучшим решением, чем начало военной операции.

"Хорошо, что правительство не отреагировало на возмущенные призывы ультраправых и, к сожалению, оппозиции – победить, уничтожить и развязать войну", - заявила она 10 августа.

Член "Сионистского лагеря" уверена, что, проявив сдержанность, правительство избежало обильного "кровопролития и еще большего горя".

"Отсутствие концепции и отсутствие дипломатических действий заслуживают всяческой критики, но еще большее жалким выглядит, когда оппозиционные элементы бросают вызов правительству", - сказала она.


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