Эрдоган: У них есть доллары, зато с нами - Бог

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призывает своих соотечественников не опасаться последствий краха национальной валюты, несмотря на то, что лира достигла рекордно низкого курса по отношению к доллару.
"Идут различные кампании, не обращайте на них внимания. Не забывайте – пусть у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог. Мы очень много работаем. Посмотрите, где мы были 16 лет назад и где мы сейчас", - цитирует Reuters его вчерашнее выступление в провинции Ризе.
Стоит отметить, что состоянием на утро пятницы национальная валюта установила новый антирекорд, упав до курса 6 лир за 1 доллар. Причина тому – отсутствие каких-либо результатов у турецкой делегации, которая вернулась вчера с переговоров в Вашингтоне.
Напомним, что на прошлой неделе Эрдоган призвал турок обменивать иностранную валюту и золото в лиру, чтобы поддержать падающую валюту "внутренней и национальной позицией".