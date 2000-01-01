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Юг Израиля требует войны, а не перемирия с ХАМАСом | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа10.08 13:55   MIGnews.com

Перемирие - ошибка: Юг страны требует ввести войска в Газу

Многие лидеры приграничных населенных пунктов не разделили решение правительства заключить с ХАМАСом соглашение о прекращении огня после самого массированного ракетного обстрела израильской территории с окончания "Нерушимой Скалы" в 2014 году.

Спустя всего несколько часов после прекращения боевых действий, власти южных советов обратились к правительству с просьбой обеспечить стабильное прекращение ракетных обстрелов военными или дипломатическими средствами.

Считает ошибкой решение военно-политического кабинета и градоначальник Сдерота Алон Давиди. По его мнению, ЦАХАЛ должен обуздать палестинских террористов.

"Я разделяю желание участвовать в переговорах, но, на мой взгляд, прекращение огня является ошибкой. Необходима военная операция, которая бы искоренила этот террор. Состояние перманентной войны вредит и нам, и Государству Израиль", - цитирует его Times of Israel.

Глава прилегающего к Газе регионального совета Эшколь Гади Яркони выразил надежду на то, что стороны достигнут постоянного решения.

"Вчера эта затянувшаяся на четыре месяца напряженность с безопасностью достигла своего апогея. Мы пережили сутки тяжелых обстрелов наших городов. Нам пришлось прекратить образовательные мероприятия, культурные и общинные события. Последние несколько часов прошли тихо, и мы надеемся, что уровень недавней напряженности снизится, после чего у нас будет соглашение, гарантирующее спокойствие в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Глава другого южного совета, Сдот-Негев, Тамир Идан также считает прекращение огня ошибкой.

"Если мы действительно говорим о прекращении огня, что еще не было официально подтверждено, на мой взгляд, это является серьезной ошибкой. Это создает границы, в которых у нас есть новая норма, в которой ХАМАС решает, когда начинать огонь и когда его прекращать. Мы ожидаем принятия резких, суровых и недвусмысленных действий против ХАМАС, которые немедленно прекратят террор во всех его формах и позволят жителям периферии Газы вернуться к нормальной жизни", - цитирует его Walla.

Руководство мошава Натив ха-Асара пошло дальше и назвало решение о перемирии позорным и насмешкой над местными жителями.

"Сегодня утром наш город выглядел как город-призрак. Из-за безответственных заявлений, подобных этим, большинство семей бежали. Остались только фермеры, которые не могут его покинуть. Им сказали, что, если они будут работать, это будет их ответственностью – словно у них есть выбор. Для них эта ситуация пан или пропал", - сказал председатель мошава.


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