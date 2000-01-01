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Депутат из коалиции: Либерман - худший министр обороны | Фото: пресс-служба НДИ10.08 11:49   MIGnews.com

Депутат из коалиции: Либерман - худший министр обороны

Депутат Кнессета от "Еврейского дома" Бецалель Смотрич резко раскритиковал министра обороны Авигдора Либермана после появления в СМИ сообщений о том, что Израиль достиг с террористами из ХАМАСа соглашения о прекращении огня.

"Министр обороны Авигдор Либерман доказал свой статус как непрестанного пустомели. Он один из самых слабых и стратегически невежественных людей в государстве Израиль с самым большим расхождением между словами и действиями. Он не может занимать кресло министра обороны еще один срок", - сказал Смотрич "Аруц Шеве".

Депутат объяснил, почему считает прекращение огня ошибкой.

"Прекращение огня – серьезная ошибка. Даже бесполезная наземная операция была бы серьезной ошибкой. Либо заходите в сектор Газа, чтобы захватить его и там остаться, либо нападайте с воздуха и бомбите в секторе Газа все, что имеет малейшее отношение к ХАМАСу. Загоните его людей в туннели на нескольких месяцев, пока они там не мхом не покроются и не выйдут с высоко поднятыми белыми флагами в руках", - заявил 10 августа Смотрич 7 каналу.


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