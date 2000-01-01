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`Сделай Израиль снова нормальным` - лозунг Либермана | Фото:10.07 09:17   MIGnews.com

"Сделай Израиль снова нормальным" – лозунг Либермана

У партии Авигдора Либермана "Наш Дом Израиль" появился новый лозунг в избирательной компании: "Сделай Израиль снова нормальным", пишет в среду The Jerusalem Post.

Слоган появился на английском языке в конце последней рекламной кампании Либермана.

Как известно Либерман возглавляет политическую силу, которая исторически отстаивала интересы русскоязычных иммигрантов Израиля, выступая за якобы оборонительную политику и разделение религии и государства.

Ранее Либерман заявил, что готов участвовать в создании правительства национального единства с "Ликудом" и блоком "Кахоль Лаван", но без религиозных партий, которые являются союзниками действующего премьер-министра.


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