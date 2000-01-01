"Сделай Израиль снова нормальным" – лозунг Либермана
У партии Авигдора Либермана "Наш Дом Израиль" появился новый лозунг в избирательной компании: "Сделай Израиль снова нормальным", пишет в среду The Jerusalem Post.
Слоган появился на английском языке в конце последней рекламной кампании Либермана.
Как известно Либерман возглавляет политическую силу, которая исторически отстаивала интересы русскоязычных иммигрантов Израиля, выступая за якобы оборонительную политику и разделение религии и государства.
Ранее Либерман заявил, что готов участвовать в создании правительства национального единства с "Ликудом" и блоком "Кахоль Лаван", но без религиозных партий, которые являются союзниками действующего премьер-министра.