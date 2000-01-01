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Законодатели уходят от лейбористов из-за антисемитизма | Фото:10.07 09:05   MIGnews.com

Законодатели уходят от лейбористов из-за антисемитизма

Сразу три законодателя Лейбористской партии Великобритании положили конец сотрудничеству с этой политической силой из-за растущей проблемы антисемитизма.

Об этом в среду, 10 июля, пишет The Times of Israel.

Из партии ушли такие политические деятели, как Дэвид Трисман и Лесли Арнольд Тернберг, которые являются евреями по происхождению, а также Ара Дарзи, не являющийся евреем по происхождению.

"Я чувствую себя, как армянин, выживший после армянского геноцида", – пишет Дарзи в своем письме об отставке, отмечая, что он не потерпит никакой "дискриминации по отношению к религии или расе".

"Партия – не безопасная среда для еврейского народа, пишет Трисман в своем письме об отставке, которое появилось на фоне растущего конфликта внутри партии лейбористов из-за внешнего контроля над распространением антисемитской ненависти в рядах партии. "Мой печальный вывод заключается в том, что лейбористская партия явно институционально антисемитская", – добавил он.

По данным издания, после выхода из состава Лейбористской партии эти политики останутся в Палате лордов (верхней палате британского парламента) в качестве независимых законодателей.


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