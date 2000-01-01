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В Рамат-Гане разрешили общественный транспорт в шабат 10.07 08:26   MIGnews.com

В Рамат-Гане разрешили общественный транспорт в Шабат

Во вторник, 9 июля, городской совет Рамат-Гана проголосовал за начало работы ограниченного количества общественного транспорта в Шабат.

Такое предложение было связано с тем, что по субботам большая часть общественного транспорта по всему Израилю не работает. В ходе реализации проекта будут запущены два автобусных рейса. Автобусы одного из рейсов будут отправляться из восточной части города к основным достопримечательностям Тель-Авива, а второго – из национального парка Рамат-Ган в направлении пляжа.

Пилотный проект планируют запустить только летом, примерно на три месяца. Мэр Кармель Шама Ха-Коэн заявил, что проект будет отменен, если спрос окажется недостаточным. Ожидается, что стоимость проекта составит около 200 000 шекелей (56 000 долларов США).


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