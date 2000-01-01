10.07 06:44 MIGnews.com

Дело об изнасиловании семилетней зашло в тупик

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Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Моше Носбойм опубликовал материал о ходе расследования дела об изнасиловании семилетней еврейской девочки в одной из ультрарелигиозных общин на Западном Берегу.С момент освобождения подозревавшегося в изнасиловании, Махмуда Катуса, прошло две недели. В расследовании принимают участие более 100 человек - следователи, эксперты по кибер-безопасности и агенты полицейской разведки - но никаких улик, которые привели бы к новому подозреваемому не обнаружено.Несмотря на расширение масштаба следственных действий, также не обнаружено каких-либо новых существенных улик против Катуса. Ранее адвокат Насеф Дарвиш, представляющий интересы обвиняемого в изнасиловании 7-летней еврейской девочки палестинским арабом Махмудом Катисса, заявил, что в его распоряжении “имеются медицинские документы, которые позволяют сделать заключение о том, что изнасилования не было”.Пострадавшая девочка не прошла официального врачебного расследования. Также сообщается о том, что полиция не провела технического расследования - то есть не изучила данные биллинга телефонов подозреваемого и возможных соучастников дела. Все это порождает серьезные сомнения в вине Катуса - несмотря на то, что девочка однозначно идентифицировала его.Также не найдено улик против евреев из окружения девочки - соседей, членов семьи или жителей городка. Нет улик и против палестинских рабочих, занятых на различных объектах в общине.Можно сказать, что полиция оказалась в тупике - несмотря на громадные усилия, прилагаемые к расследованию дела представителями округа Иудеи и Самарии.Теперь предполагается, что семилетняя девочка не была изнасилована, но подверглась сексуальному нападению. Также выяснилось, что командир округа, генерал-майор Моше Баркат не знал о проведении следствия до того, как сведения о нем появились в прессе.Две недели назад главный военный прокурор отозвал обвинительное заключение против Катуса и тот был освобожден в тот же день. Одним из мотивов главного военного прокурора было нежелание “приковать полицию к обвинению против Катуса. В этом случае, тот мог быть полностью оправдан в суде за недостатком улик.Сам Катуса после освобождения заявил: Мне нужно вдохнуть свежий воздух, Мне нужно многое объяснить о том, что произошло”. Катуса заявил, что он “невиновен на миллион процентов”.