10.07 21:19 MIGnews.com

Замминистра поручился за торговца младенцами

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Портал walla сообщает о том, что заместитель министра в правительстве Израиля дал гарантии за человека, замешанного в похищении младенца женщины из ультра-ортодоксальной общины.Такие же гарантии дали несколько депутатов Кнессета.Речь идет о шокирующей истории - похищении душевнобольной девушки, вывозе ее на территорию Соединенных Штатов с целью продажи новорожденного.Дело расследуется северным округом полиции. Речь идет не об отдельном изолированном случае, но о “системе” в рамках которой проблемы с нежелательными внебрачными беременностями разрешаются внутри ультраортодоксальной общины. Эта торговля младенцами окружена стеной молчания.Портал утверждает, что именно таким образом “в значительном количестве ультраортодоксальных общин” разрешается проблема с беременностями молодых девушек. Аборт не делается. Вместо этого девушку, на последних месяцах беременности, отправляют в Соединенные Штаты, где она подписывает бумаги, как правило не читая, в которых отказывается от прав на младенца. О деле стараются как можно быстрее забыть - с помощью стремительного сватовства и выдачи замуж “залетевшей”.Все начинается с визита родителей к раввину, в ходе которого они рассказывают о “накладке”. Раввин знает “махеров” занимающихся организацией подобного рода афер - и отправляет родителей к ним. Дело это дорогое, потому что младенец стоит десятки тысяч долларов, и речь идет об отмывании крупных денежных сумм - без того, чтобы возбудить подозрения налоговых властей.Само собой, существует и обширный рынок потенциальных клиентов - среди бездетных пар богатых харедим в Соединенных Штатах. Женщины готовы платить гигантские суммы за еврейского ребенка, посредники, как правило работают под прикрытием другого, легитимного бизнеса, и объясняют свое участие в усыновлении, выполнением “религиозного завета”.Адвокат Хави Кляйн, занимавшаяся двумя подобными делами, когда беременных девушек отправляли в Манчестер, Британия, говорит: "За всем этим стоит только жадность, и ничего другого". Девушек оттуда переправили в Нью-Йорк, там в больнице харедим им сделали кесарево сечение, забрали младенцев, вернули девушек в Израиль - и тут по быстрому выдали их замуж.Усыновившие младенцев родители вряд ли знали истории девушек. Адвокат Кляйн говорит: “Совершенно немыслимо, что супруги в цивилизованном обществе получают ребенка без вопросов, без легальной процедуры, без того, чтобы ответить на вопросы судьи, после того, как они заключили быстрое соглашение с посредниками. МИД и государственная прокуратура знают о происходящем. но не считают необходимым прикладывать усилия к тому, чтобы бороться с этим феноменом. Вместо этого они издают драконовские запреты на публикацию данных о подобных делах - с тем, чтобы предотвратить критику в свой адрес”.Портал walla сообщает о том, что существует подозрение на то, что соучастниками описанной схемы являются высшие сановники в системе здравоохранения и социальной защиты.