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ООН: Иран опять повысил уровень обогащения урана 10.07 21:52   MIGnews.com

ООН: Иран опять повысил уровень обогащения урана

По словам дипломатов, ядерный наблюдатель ООН заявил, что Иран в настоящее время обогащает уран до 4,5-процентной чистоты после того, как в начале этой недели был превышен предел обогащения урана. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Тегеран заявлял, что перейдет с 3,67%, согласованных в рамках сделки, на 5%, необходимые для эксплуатации ядерного реактора в Бушере.

Иран пошел на этот шаг через год после того, как Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки. С тех пор Америка ввела санкции, блокирующие продажу иранской нефти на мировом рынке.


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