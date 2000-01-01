10.07 14:02 MIGnews.com

Харедим смирились с решением мэра Рамат-Гана

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Израильские ультра-ортодоксальные политические партии пришли в ярость после принятия решения городским советом Рамат-Гана о функционировании общественного транспорта в Шабат. Партийные лидеры предупредили мэра центрального израильского города, что он "заплатит высокую цену " за такое решение.Городской совет Рамат-Гана во вторник одобрил планы разрешить функционирование автобусных маршрутных рейсов по основным магистралям города в Шабат."Руководствуясь корыстными интересами и стремясь к публичности, мэр перешел красную черту, тем самым запятнав город Рамат-Ган осквернением религиозных ценностей и святости шабата", – говорится в совместном заявлении лидеров Яхадут ха-Тора Яакова Лицмана и Моше Гафни.Партийные лидеры охарактеризовали это решение как "бесчестное и позорное".Кармель Шама ха-Коэн сказал, что его "не беспокоит" тот факт, что решение выставляет его в негативном свете в глазах религиозной общественности.Во вторник, 9 июля, городской совет Рамат-Гана проголосовал за начало работы ограниченного количества общественного транспорта в Шабат.Такое предложение было связано с тем, что по субботам большая часть общественного транспорта по всему Израилю не работает. В ходе реализации проекта будут запущены два автобусных рейса. Автобусы одного из рейсов будут отправляться из восточной части города к основным достопримечательностям Тель-Авива, а второго – из национального парка Рамат-Ган в направлении пляжа.Пилотный проект планируют запустить только летом, примерно на три месяца. Мэр Кармель Шама Ха-Коэн заявил, что проект будет отменен, если спрос окажется недостаточным. Ожидается, что стоимость проекта составит около 200 000 шекелей (56 000 долларов США).Несмотря на это, оппозиционная фракция ШАС, голосовавшая против запуска автобусных линий в Шабат, из городского совета не ушла – фактически гарантировав этим, что решение мэра будет осуществлено.Сам Шама-Коэн нисколько не обеспокоен угрозами ортодоксов. Мэр заявил: Это — сфера моей ответственности... Я встречаюсь с религиозной публикой, я хожу в синагоги, и никто не выразил несогласия с моим решением"Мэр добавил: Люди говорят мне, что то, что за последние семь месяцев в Рамат-Гане произошли вещи, которые никогда раньше здесь не случались".