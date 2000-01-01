10.07 12:47 MIGnews.com

В Израиле освободят женщину, приговоренную к пожизненному

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Комитет по освобождения управления тюрем Израиля принял решение об освобождении Насрин Масрауа, приговоренной к пожизненному заключению за соучастие в убийстве мужа.Масрауа будет освобождена в реабилитационный центр управления тюрем.В последние шесть месяцев, Масрауа прошла реабилитационную программу в тюрьме Неве Тирца. Комитет по насилию в семье министерства социальной защиты поддержал освобождение Масрауа.Масрауа была признанной виновной в подстрекательстве к убийству мужа. В 2001 году она подговорила брата мужа, Асада, с которым у нее был роман, к убийству. Тот расстрелял мужа, своего брата, выпустив него шесть пуль.Адвокаты Масрауа доказали, что на протяжении всего брака, продолжавшегося 12 лет, она страдала от постоянных побоев и издевательств. В 2000 году она попыталась совершить самоубийство.Масрауа отсидела 17 лет. По ранее существовавшим законам, она могла просить об освобождении после того, как отсидит 25.