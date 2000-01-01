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10.07 12:47   MIGnews.com

В Израиле освободят женщину, приговоренную к пожизненному

Комитет по освобождения управления тюрем Израиля принял решение об освобождении Насрин Масрауа, приговоренной к пожизненному заключению за соучастие в  убийстве мужа.

Масрауа будет освобождена в реабилитационный центр управления тюрем.

В последние шесть месяцев, Масрауа прошла реабилитационную программу в тюрьме Неве Тирца. Комитет по насилию в семье министерства социальной защиты поддержал  освобождение Масрауа.

Масрауа была признанной виновной в подстрекательстве к убийству мужа. В 2001 году она подговорила брата мужа, Асада, с которым у нее был роман, к убийству. Тот расстрелял мужа, своего брата, выпустив него шесть пуль. 

Адвокаты Масрауа доказали, что на протяжении всего брака, продолжавшегося 12 лет, она страдала от постоянных побоев и издевательств. В 2000 году она попыталась совершить самоубийство.

Масрауа отсидела 17 лет. По ранее существовавшим законам, она могла просить об освобождении после того, как отсидит 25.


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