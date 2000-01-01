Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль: `серийное освобождение осужденных убийц` 10.07 12:02   MIGnews.com

Израиль: "серийное освобождение осужденных убийц"

10 июля в Израиле вступает новый “закон о смерти”. Согласно закону, уголовные статьи за убийство и непреднамеренное убийство будут разделены на четыре категории: убийство при отягчающих обстоятельствах, убийство (преднамеренное или по неосторожности) и убийство при смягчающих обстоятельствах.

Относительно убийства, совершенного человеком, находившимся в состоянии сильного нервного стресса или который пережил сильные издевательства, максимальный срок наказания составит 20 лет лишения свободы. К этой категории преступления закон будет применяться ретроактивно. Государственная прокуратура на настоящий момент рассматривает возможность ретроактивного сокращения наказания по 18 подобным делам.

На настоящий момент известно, что восемь осужденных убийц отвечают подобного рода критериям, и они потребовали у суда сократить их срок заключения. Также есть убийца, срок наказания которого был сокращен на семь лет и которого должны освободить из-под стражи завтра, 11 июля.

Некоторые из осужденных убийц могут ожидать не немедленного освобождения, но существенного, на три-пять лет, сокращения срока наказания. В любом случае, подчеркивается в репортаже 12-го канала, когда речь идет о “серийном освобождении осужденных убийц”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:47
В Израиле освободят женщину, приговоренную к пожизненному
12:47
Google приобретает израильский стартап
12:33
Зафиксирована утечка радиации на затонувшей подлодке
12:21
В Париже объявили чрезвычайное климатическое положение
11:39
Ники Минаж отменила свое шоу в Саудовской Аравии
11:02
Джонсон: "Израиль – великая страна, которую я люблю"
10:49
Министр образования сравнил смешанные браки с Холокостом
10:39
Эхуд Барак в безумном видео  
10:29
Детский склад: от Израиля требуют 2 млн за умершего младенца
10:08
Сдерот и ЦАХАЛ опровергли слухи о плановой эвакуации жителей
09:40
Эфиопские протесты: мать о похищении таксистом сына
09:35
"TripAdvisor - пособник военных преступлений Израиля"
09:17
"Сделай Израиль снова нормальным" – лозунг Либермана
09:05
Законодатели уходят от лейбористов из-за антисемитизма
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus