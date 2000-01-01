10.07 12:02 MIGnews.com

Израиль: "серийное освобождение осужденных убийц"

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10 июля в Израиле вступает новый “закон о смерти”. Согласно закону, уголовные статьи за убийство и непреднамеренное убийство будут разделены на четыре категории: убийство при отягчающих обстоятельствах, убийство (преднамеренное или по неосторожности) и убийство при смягчающих обстоятельствах.Относительно убийства, совершенного человеком, находившимся в состоянии сильного нервного стресса или который пережил сильные издевательства, максимальный срок наказания составит 20 лет лишения свободы. К этой категории преступления закон будет применяться ретроактивно. Государственная прокуратура на настоящий момент рассматривает возможность ретроактивного сокращения наказания по 18 подобным делам.На настоящий момент известно, что восемь осужденных убийц отвечают подобного рода критериям, и они потребовали у суда сократить их срок заключения. Также есть убийца, срок наказания которого был сокращен на семь лет и которого должны освободить из-под стражи завтра, 11 июля.Некоторые из осужденных убийц могут ожидать не немедленного освобождения, но существенного, на три-пять лет, сокращения срока наказания. В любом случае, подчеркивается в репортаже 12-го канала, когда речь идет о “серийном освобождении осужденных убийц”.